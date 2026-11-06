针对日本媒体提问首相高市早苗在国会答辩发表的“台湾有事论”将届满一年，中方是否仍要求撤回相关答辩，中国对当前和未来的两国关系持怎样立场，中国外交部回应称，“遗憾的是，一年过去了，日本当局仍在原地打转，对问题回避躲闪”。

中国外交部发言人郭嘉昆星期五（11月6日）在例行记者会上应询时说，当前中日关系面临严重困难，责任完全在日本一方，在于一年前日本领导人发表涉台谬论，“公然发出试图武力介入台湾问题的错误信号，挑战中国国家主权”，动摇中日关系政治基础。

郭嘉昆指出，“日本当局始终没有拿出反思纠错的诚意和行动”，并表明在中日关系问题上，中方立场一以贯之。

郭嘉昆强调，对日方而言，当前紧迫的是在台湾问题上尽快纠正错误言行，重要的是在历史问题上采取正确态度，根本的是在对华认知上真正做到客观理性。

日本首相高市早苗去年11月7日在国会答辩发表“台湾有事论”，触怒北京，令两国关系陷入低谷，官方乃至民间交流近乎停摆。

另据日本共同社报道，日本内阁秘书长木原稔星期五在记者会上，被问及会否回应中方要求撤回上述言论时避而不答，仅说明称“综合所有信息作出判断是政府的一贯立场”。

对于台湾问题，木原稔强调，正如写进日本充分理解和尊重中方“一个中国”立场的1972年《日中联合声明》，“没有任何改变”。将台湾问题视为“核心利益”的中方认为高市的答辩属于干涉内政，一直要求撤回。

高市早苗星期五在官邸受访被问及今后的对华外交时说：“中国是重要的邻国。我将推进旨在守护国家利益的对话，构建建设性且稳定的关系。”

对于本月中旬将在中国举行的亚太经合组织（APEC）首脑会议期间，高市与中国国家主席习近平是否有望进行对话，木原稔在记者会上表示，“不作预判”。