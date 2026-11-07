针对AI微短剧质量良莠不齐、AI技术助长低俗不良内容反弹等问题，中国国家广播电视总局部署开展新一轮为期两个月的微短剧专项治理，聚焦AI技术助长低俗化同质化等问题。

据新华社消息，新一轮专项治理自11月1日起至12月底进行。广电总局称，将聚焦两个方面的突出问题，内容创作方面，深化治理儿童类不良、软色情擦边、极端对立、拜金主义、严重违背家庭伦理道德等低俗不良内容；治理未按要求备案审核的特殊题材内容；治理“盗脸”“偷声”问题，规范AI微短剧创作。

传播推广方面，治理片名、宣推素材、弹幕评论、引流片段中的低俗内容；治理同一剧集通过更换片名或主角姓名等方式，改头换面、反复播出；治理首页首屏首推和重点榜单推荐同质化问题，提升算法推荐内容的多样性。

国家广播电视总局有关负责人说，今年以来，通过开展微短剧低俗有害内容和侵权盗版专项治理，累计下架违规微短剧7.5万部，处置违规账号1500余个。

负责人指出，新一轮专项治理聚焦AI技术助长低俗化同质化问题，进一步压实平台机构主体责任，规范平台及账号运营，推动行业生态持续净化。在加强规范管理的同时，广电总局深入实施“微短剧精品创作传播计划”，不断提升微短剧的文化内涵、艺术品质和社会价值。

中国官方近年加强对微短剧的治理。今年9月1日，《微短剧发展管理办法》正式施行。广电总局网络视听司9月4日发布“管理提示”，明确机构或个人用户在微短剧播出平台上使用账号上传的微短剧，由播出平台履行内容管理职责，严格执行凡播必审制度。