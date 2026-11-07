朝鲜领导人金正恩10月访问丹东后，中朝党际交流近期增加。中共政治局常委、中央书记处书记蔡奇星期五（11月6日）与朝鲜劳动党中央政治局委员、中央书记、国际部部长金成男会面时说，愿同朝方密切战略沟通和协调配合，促进地区和平稳定与发展繁荣。

据中国外交部网站消息，蔡奇说，中共总书记习近平今年6月成功访朝，同金正恩达成一系列重要共识，引领中朝关系发展迈入新的历史阶段。中方愿同朝方共同落实好两党两国最高领导人重要共识，加强高层引领，弘扬传统友谊，深化管党治党经验互鉴，扩大各领域交流合作，密切战略沟通和协调配合，助力两国社会主义事业行稳致远，促进地区和平稳定与发展繁荣。

根据中方新闻稿，金成男在会面时说，两党两国最高领导人的深厚友谊和战略引领是朝中关系不断发展的坚实基础和不竭动力。祝贺中共二十届五中全会成功举行。朝鲜希望同中方进一步加强党际交流合作。

另据中联部消息，中共中央对外联络部部长刘海星星期五在北京同金成男举行会谈。刘海星说，近年来，在两党两国最高领导人战略引领下，中朝关系进入新的历史时期。日前，金正恩在中国人民志愿军抗美援朝出国作战76周年之际专程访问丹东，彰显了鲜血凝成的中朝传统友谊牢不可破、历久弥坚。

他续称，新形势下，中方愿同朝方共同努力，贯彻落实好两党两国最高领导人重要共识，赓续传统友谊、深化战略沟通、拓展务实合作，促进地区和平稳定和发展繁荣。

刘海星还说，中国共产党愿同朝鲜劳动党更加活跃开展各层级友好往来和交流，促进各领域务实合作。刘海星并介绍了中共二十届五中全会精神，表示中国共产党愿同朝鲜劳动党加强治党治国经验交流，分享各自持之以恒推进全面从严治党的理念和经验，把各自的党建设得更加坚强有力。

应中共中央邀请，金成男率领的朝鲜劳动党代表团星期二（3日）抵达北京开始访华行程。中共政治局委员、中央外办主任王毅星期四（5日）与金成男会面时说，中国愿推动中朝关系持续“向深向实向好”发展。

据韩国国际广播电台报道，金成男是知名的中国问题专家。他曾于2024年3月访华，并与王毅会面。他上个月随金正恩访问丹东；去年9月也随同金正恩出席九三阅兵。