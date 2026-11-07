中国驻美国大使谢锋说，新一对大熊猫美国亮相，是中美落实元首会晤共识的最新成果。

据中国驻美大使馆官网消息，谢锋当地时间星期五（11月6日）在亚特兰大动物园亚瑟·布兰克大熊猫馆开馆仪式上致辞时说，今年9月，中国国家主席习近平对美国进行历史性的国事访问，其间宣布了新一对大熊猫“平平”“福双”将落户亚特兰大动物园。三天后，这对使者便跨越大洋顺利抵达，续写了中美人民友谊的新篇章。

他指出，新一对大熊猫的到来，是中美落实元首会晤共识、深化人文交流的最新成果；是中方与亚特兰大动物园的再续前缘，也是中方对美民众期盼的真情回应和中美地方务实合作的生动缩影。

他说，中美双方应以新一对大熊猫到来为契机，持续落实好两国元首会晤重要共识，不断拉长合作清单、努力缩短问题清单，积极促进两国民间友谊，推动基于尊重、公平、对等的建设性战略稳定关系落地落实、行稳致远。

他称，佐治亚州连续多年蝉联“全美营商第一州”，是中资企业深耕北美的兴业沃土。因此相信新一对大熊猫的到来，将为佐治亚州和亚特兰大市对华务实合作注入新活力，推动中美携手谱写地方交往新篇章。

中国两只大熊猫“平平”“福双”已于美东时间9月27日清晨抵达美国亚特兰大国际机场。

据新华社报道，根据中美双方安排，这对大熊猫将在亚特兰大动物园开启为期10年的旅居生活。

据法新社报道，“平平”“福双”当地时间星期五（11月6日）亚特兰大动物园亚瑟·布兰克大熊猫馆正式与公众会面。

亚特兰大动物园园长雷蒙·金（Raymond King）在园内对参观者说，熊猫是“能触发好奇心、激发热情、唤起欢乐、团结全球人民的动物”。

他说：“这一特殊的伙伴精神（中美）为这个受世界各地人民热爱的物种创造一个未来。”