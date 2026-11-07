美英等10国发表联合声明谴责香港民主派人士黄之锋因串谋勾结案被判刑，香港特区政府驳斥此声明歪曲事实、污蔑抹黑。中国驻英使馆和中国驻欧盟使团均发文予以反驳，指相关国家干预香港司法、干涉中国内政。

据路透社报道，自2020年以来身处牢房的前香港众志秘书长黄之锋，星期四（11月5日）因串谋勾结外国势力危害国家安全罪追加判刑10年，预计要到2036年才能获释。

美国、英国、德国、法国、澳大利亚、加拿大、意大利、日本、荷兰和新西兰10个国家星期五（11月6日）发表联合声明对黄之锋被判刑予以谴责。

声明指出，“这再次显示国家安全法用于针对参与政治和表达政治诉求的个人”。

在香港爆发严重的示威活动后，中国在2020年6月施行《香港国安法》，力求平息动乱，以恢复香港的社会秩序。

声明补充称，“我们要求立即终止依据国安法对个人提出的所有不公正指控，并敦促中国和香港当局坚守他们对国家社会作出的承诺，履行中英联合声明提出的保障香港市民的权利与自由”。

港府星期六（11月7日）在声明中对上述10国政府就黄之锋串谋勾结案判刑发表联合声明，刻意歪曲事实及污蔑抹黑，表示强烈不满和坚决反对。

港府发言人指出，上述声明罔顾事实、公然干预特区依法行使的司法权和独立审判权，并恶意诋毁《香港国安法》。港府强烈敦促有关国家立即停止干涉属中国内政的香港事务。

发言人表示，黄之锋已承认触犯《香港国安法》下串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全罪，香港法院严格按照法律规定和司法程序，根据客观事实及充分证据，独立、公正地作出判刑。

发言人强调，将依法作出的刑事裁决歪曲为针对政治表达或政治参与，完全是刻意混淆视听、颠倒是非的政治操弄。

中国驻英使馆发言人星期五在声明中说，英方伙同个别国家发表联合声明，干预香港司法、干涉中国内政。中方对此坚决反对，予以强烈谴责，已就此向英方提出严正交涉。中方敦促英方停止包庇、美化犯罪分子，停止以任何借口干涉香港事务和中国内政。

同日，中国驻欧盟使团发言人也在声明中指，中方坚决反对欧盟就黄之锋案发表消极声明，并予以强烈谴责。中方敦促欧方切实尊重香港法治，停止就香港司法案件审理发表不负责任的声明，停止以任何形式干预香港司法、干涉中国内政。