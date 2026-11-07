亚太经济合作组织（APEC）领导人非正式会议即将在深圳举行，继鼓励私家车停驶后，深圳多区进一步将范围扩展至电动自行车。市民若在会议周自愿停驶，可获电动自行车保险折扣。

据《21世纪经济报道》，截至星期五（11月6日）晚间，深圳已有南山、福田、罗湖、龙华、龙岗五区开放了电动自行车自愿停驶申报，申报成功并在11月16日至20日期间自愿停驶的居民，可在活动结束后享受电动自行车保险七折优惠。

以龙岗区为例，“i龙岗”小程序已开通“电动自行车停驶申报”入口，市民进入申报页面，完成实名认证后选定所在街道、社区，填报电动自行车具体停放地点、车牌号等，点击提交即可。

中国是今年APEC会议东道主，领导人非正式会议将于11月18日至19日在深圳举行。深圳已启动一系列筹备工作纾缓会议期间交通压力，10月中旬启动“绿色出行、畅通有我”行动，倡导绿色出行、停用少用私家车，鼓励居家办公、带薪休假，同时加大公共交通运力供给和调配。

对自愿申请并停驶私家车的市民，深圳将发放带有APEC纪念意义和一定面值的深圳通纪念卡、专属纪念车贴。截至星期三（11月4日），主动申报在APEC会议期间停驶机动车的市民已超过123万。

当地官方也倡导企业根据生产、工作的具体情况及所在区域，在APEC会议当周工作日期间实行灵活工作安排。

公共交通运力方面，深圳将加强地铁运力调度，必要时采取加密行车、加开空车载客、延长服务时间等措施，并新开50条以上公交地铁接驳专线。APEC会议期间，也将实施地铁、公交票价五折优惠等政策。