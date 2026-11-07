一名巴基斯坦载荷专家将参与中国神舟24号载人飞船的飞行任务。

据中国载人航天工程网星期六（11月7日）发布的消息，神舟二十四号载人飞行任务将有一名巴基斯坦航天员以载荷专家身份参加，在完成短期在轨飞行后，随神舟二十三号载人飞船返回。

这是中国载人航天工程历史上首次中外航天员联合飞行，中国空间站将迎来首位外籍航天员到访。

2025年2月，中国和巴基斯坦在伊斯兰堡签署《关于选拔、训练巴基斯坦航天员并参与中国空间站飞行任务的合作协议》，正式启动巴基斯坦航天员选拔工作。

经过初选、复选、定选三个阶段的严格筛选和评定，选拔出两名巴基斯坦预备航天员，在华完成各项训练并通过考核后，其中已人将执行载人飞行任务，一人作为任务备份航天员。

中国官方星期六（11月7日）发布，神舟二十四号载人飞行任务标识。（取自中国载人航天工程网）

同日，中国官方也发布神舟二十四号载人飞行任务标识。

标识以地球为视觉背景，主体显示神舟二十四号载人飞船与空间站交会对接场景，上下双色半圆构建对称格局，上方湛蓝色背景半圆环象征无垠苍穹与航天梦想，下方红色半圆环象征建设航天强国的炽热情怀与坚定信念。

下方半圆环内嵌入中国古代龙纹玉璜造型，寓意将传统文化与现代科技深度融合，展现航天人传承创新、逐梦星海的坚定步伐。地球两侧点缀繁星，体现宇宙深邃感。艺术化设计的“2026”与“SZ-24”对称排布，标明任务年份与代号。