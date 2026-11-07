台湾外交部宣布关闭驻巴布亚新几内亚代表处，并撤回所有派驻人员。国民党立法院党团书记长许宇甄呼吁民进党政府检讨外交与两岸战略，回归“务实外交”路线，妥善处理两岸关系。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，巴布亚新几内亚今年7月单方面宣布关闭台湾驻当地代表处，台湾随后停止进口巴新现货天然气作为回应。

台湾外交部星期五（11月6日）说，巴新政府近期作为已严重影响台巴双方长期合作所建立的互信基础，也反映北京持续运用政治压力及经济影响力，“干预他国外交决策、打压台湾国际空间”。外交部宣布，基于“国家尊严、外交自主及整体国家利益”，决定主动关闭驻巴新代表处，并撤回所有派驻人员，并呼吁国际社会正视北京持续扩大政治影响力。

许宇甄星期六（7日）对撤处决定深表遗憾，并向第一线外交人员表达慰问和感谢。她说，此事再次凸显台湾在民进党执政下面临国际空间缩小的困境，两岸关系持续恶化，也让台湾的外交处境更加艰难。

许宇甄说，每逢外交受挫，政府在谴责外部势力打压或表达遗憾之余，也必须正视台湾的外交困境，向民众作出清楚交代。她认为，政府须调整外交与两岸战略，回归“务实外交”路线，妥善处理两岸关系，“才能真正捍卫中华民国的国家尊严与整体利益”。