在两国关系持续回暖的背景下，中国将首次在加拿大发行人民币主权债券。

中国财政部星期四（11月5日）在官网公告，经中国国务院批准，财政部将于今年11月9日当周在加拿大发行人民币绿色主权债券，规模不超过40亿元人民币（7.69亿新元）。具体发行安排将在发行前另行公布。

据彭博社报道，中国财政部2009年开始在香港发行人民币国债，2016年首次将发行拓展至香港以外的离岸市场，在伦敦发行30亿元人民币国债。待这次发行落地，加拿大将成为继香港、伦敦和澳门之后，中国人民币主权债券发行的又一个境外市场，有助于扩大人民币资产在北美的投资者基础。

彭博行业研究新兴市场首席外汇策略师赵志轩说，今年以来，中国明显加大了离岸人民币的推广力度，应用范围从外汇、利率市场延伸至大宗商品领域，推动离岸人民币债券发行也是顺理成章的一步。

他认为，这反映出中国促进人民币在境内外流通、降低对美元依赖的明确意图，不过后者可能更多体现为增加欧元的使用。这次发行适逢中加经贸关系回暖，选择加拿大作为发行地，或体现了双方进一步深化贸易与金融联系的努力。

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华侨银行驻新加坡策略师张淑娴提到，尽管发行地点并不会限制投资者范围，但在加拿大发行人民币债券，或有助于提升当地投资者对人民币产品的认知和关注。这些投资者此前可能尚未积极参与离岸人民币市场。

这次发行的人民币债券是绿色债券，也有望为海外投资者增加更多人民币计价的高等级绿色资产选择。