历经17年磋商，韩国产甜柿将首次输华。

综合韩联社和韩国《每日经济》报道，韩国农林畜产食品部（农食品部）和韩国农水产食品流通公社（aT）星期五（11月6日）介绍，韩国甜柿对华出口首批货物装船仪式当天在庆尚南道昌原市举行。

昌原是占韩国甜柿99%出口量的最大主产地。这次出口的甜柿总重约19.6吨，共1960箱。这批从东邑农协和庆南甜柿园艺农协筛选包装的甜柿，将从釜山港出发，预计于下星期二（11月10日）抵达上海，之后将在高级流通卖场等地门店销售。

韩中两国在2008年启动‌韩国甜柿输华检疫谈判，持续了17年，直至以去年11月韩中元首脑会谈为契机签署《关于韩国鲜食柿子输华植物检疫要求合作谅解备忘录》，确定韩国甜柿获准输华。

韩国产甜柿去年出口量达3217吨，约80%集中在菲律宾、马来西亚、香港等五个市场。

韩国农食品部说：“随着世界最大的柿子生产、消费国中国市场的开放，韩国甜柿销路将趋向多元化，并确保稳定的大规模出口。”

农食品部和aT计划以上海、北京、深圳等主要城市开展促销及消费者体验活动，帮助韩国甜柿在中国市场站稳脚跟‌。尤其配合即将在中国深圳举行的亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议，韩国将于11月21日至24日在当地举办韩国食品体验活动及买家洽谈会。