中国驻墨尔本总领事馆通报，熊猫外卖一名华人骑手在墨尔本遇害，为此要求当局严惩凶手。

中国驻墨尔本总领事馆星期六（11月7日）在微信公众号上通报，一名中国公民当地时间星期五（11月6日）晚间在墨尔本市区遇害身亡，目前嫌犯已被当地警方缉拿归案。

中领馆对此高度重视，第一时间启动领事保护应急机制，要求警方全力彻查此案，依法、公正处理，严惩肇事凶手，切实维护中国公民合法权益。

中领馆已及时与遇害者家属取得联系，通报情况，正在会同有关方面为家属善后提供便利。

中领馆对同胞遇害深感悲痛，对其家属表示诚挚慰问，将继续同当地有关部门保持沟通，积极协助妥善处理有关善后事宜。

这名遇害骑手所属公司熊猫外卖同日在“HungryPanda熊猫外卖”小红书账号上，发布骑手遇害事件的最新说明。

熊猫外卖引述据维州警方星期六发布的通报称，星期五晚约8时10分，两名男子（据信为外卖骑手）发现一名与他们素不相识的男子在墨尔本市区FrederickWay摆弄他们的车辆，上前交涉时三人发生冲突。

警方已在星期六上午逮捕一名51岁男子，该男子目前仍被羁押，警方表示不再寻找其他涉案人员。

熊猫外卖也向遇害骑手致以深切哀悼，向他的家人和亲友致以最诚挚的慰问，并祝在事件中受伤的另一名骑手早日康复。

熊猫外卖表明，在未获家属同意前，不会公开任何个人信息，也希望为受伤骑手提供力所能及的帮助。

另据澳大利亚媒体7News报道，现年47岁的冯健明（译音，Jianming Feng）是送餐平台熊猫外卖的员工，星期五晚约8时10分在墨尔本市区FrederickWay疑似因胸口遇刺，经抢救无效后身亡。一名与此案有关的51岁男子已被捕。

报道引述附近一家餐厅员工称，一名男子据称在餐厅外踢了两名外卖骑手的脚踏车。餐厅的闭路电视画面显示，两名骑手为此质问男子。

拍摄了对峙情况目击者称，两名身穿熊猫外卖制服的骑手和一名穿着黑色外套和牛仔裤的男子在两辆巴士中间发生对峙。

餐厅员工称，持刀伤人事件相信发生在闭路电视拍不到的巴士后方。冯健明和另一骑手随后跑进餐厅，冯健明还准备领取外卖餐食，显然不知道他已身负重伤。他开始感到不适，然后坐下来，餐厅员工才发现有血迹，得知他已遇刺。救援服务到场施救，对他进行心肺复苏，却无法让他得救。

报道引述冯健明的妻子称，九年前，冯健明为养家从陕西远赴澳洲打拼，此后不曾返乡，本想再多做一两年就回家。