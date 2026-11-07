中国与奥地利成立企业家委员会，中国商务部长王文涛在委员会首次会议上呼吁奥地利为在当地投资经营的中国企业提供公平、开放、非歧视的营商环境。

据中国商务部网站消息，中国商务部与奥地利联邦经济、能源和旅游部星期五（11月6日）在北京共同主办中国—奥地利企业家委员会首次会议。王文涛和奥地利经济部长哈特曼斯多费尔（Wolfgang Hattmannsdorfer）出席并致辞，两国逾100名政经界代表与会。

会前，在两国总理见证下，王文涛与哈特曼斯多费尔共同签署《关于成立中奥企业家委员会的谅解备忘录》。中国银行和奥地利联邦商会分别担任中奥双方的主席单位。

王文涛说，今年是中奥建交55周年，在两国领导人战略引领下，中奥双方秉持开放包容理念，推动双边经贸合作取得丰硕成果。双方共同成立中奥企业家委员会，将为两国经济界搭建双向奔赴的桥梁，推动中国“十五五”规划和奥地利《工业战略2035》深入对接。

他还说，期待双方企业用好企委会机制，聚焦特色产业，深化务实合作，共同谱写中奥经贸关系新篇章，并希望奥地利为中国企业在奥投资兴业营造公平、开放、非歧视的环境，助力中欧经贸关系持续稳定健康发展。

根据中方新闻稿，哈特曼斯多费尔说，奥中经济互补性强，奥政府愿同中国构建更加平衡、可靠的经贸关系，共同做大合作蛋糕，进一步挖掘对华出口潜力，欢迎中国企业赴奥投资。

据彭博社报道，奥地利统计局数据显示，2025年，中国是奥地利第二大商品进口来源地。奥地利从中国进口的商品总额同比增长13%，达175亿欧元（250亿新元），对华出口则下降5.4%至50亿欧元。奥地利对华贸易逆差达124亿9000万欧元，在其所有贸易伙伴中最高。