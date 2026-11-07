（北京综合讯）中国人工智能（AI）短剧陷入“降低智商”、让人沉迷上瘾等争议之际，一部名为《持械入宋》的短剧罕见获得口碑流量双丰收，播放量破120亿。

据封面新闻报道，《持械入宋》是一部用AI生成的历史穿越短剧，改编自字节跳动旗下番茄小说平台同名作品，今年8月在同样由字节开发的红果短剧平台上线，目前已更新至第10季，总计约1000集。制作方称，《持械入宋》截至星期六（11月7日）的播放量已突破120亿，成为中国爆红的现象级作品。

据介绍，《持械入宋》的剧情设定在北宋末年，讲述一支现代五人作战小队携装备意外穿越至北宋后发生的故事。

中共江西省委宣传部官方微信公众号星期六发文称，虽然《持械入宋》的“AI脸”仍被部分观众诟病，千集体量被吐槽注水，但核心剧情设定和历史细节的打磨，让它俘获大量观众。文章称赞《持械入宋》靠严谨内容打破AI短剧“降智”的刻板印象，代表“技术平权开启全民创作时代”。

字节副总裁李亮星期四（11月5日）在微博介绍称，《持械入宋》背后是一个“非专业”制作团队，成员背景全是草根，包括宝妈、网约车司机和普通公司职员等，是一部“群众创作”的作品。

李亮发表此番言论之际，正值一篇题为《可怕的红果与中国互联网的字节时间》的网络热文，引发外界对字节产品的批评。有分析认为，对《持械入宋》创作团队草根背景的强调，旨在传达AI短剧带来新就业机会等信息，以此回击“短剧的钱都被字节挣了”的说法。

《持械入宋》的爆火也正值官方加强对AI短剧的监管。中国国家广播电视总局星期五（11月6日）宣布，针对AI短剧质量良莠不齐、AI技术助长低俗不良内容反弹等问题，开展两个月专项治理，重点聚焦内容创作和传播推广两个方面的突出问题。