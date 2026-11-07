日本软银集团拟斥资54亿美元（69亿新元）收购瑞士ABB的机器人业务，交易后被北京叫停。两家公司据报正考虑将ABB机器人在华业务排除在收购范围之外，以挽救这笔交易。

中国外商投资安全审查工作机制办公室星期四（11月5日）叫停收购。彭博社引述知情人士报道，中国是ABB机器人业务最大的单一市场；软银正牵头研究拆分方案，包括设立独立实体承接在华业务，并另行安排股权归属。

ABB在上海设有大型机器人生产和研发基地，并获得中国官方支持，包括当地政府的扶持。中方未公布叫停交易的理由，但近年来收紧了对重要信息出境的管控。知情人士说，拆分在华业务旨在缓解北京对数据和技术安全的担忧。

知情人士说，北京的决定令ABB感到意外，公司原本预计年底前完成出售。软银创办人孙正义此前也曾向公司高管说，他认为这笔交易无须中国政府介入。

目前，拆分方案能否促成交易仍有变数。一名知情人士说，ABB也在评估另觅买家等选项，相关业务估值可能介于20亿至30亿美元。ABB还可能重启最初的分拆上市计划，当时考虑的上市地点包括瑞士和瑞典。不过，由于出售协议已经签署，加上当前市况下投资者未必看好上市，这一选项面临较多障碍。

延伸阅读 中国阻止软银收购ABB在华机器人业务 涉AI数据安全疑虑

ABB原计划将出售机器人业务所得用于其他收购。花旗集团分析师威尔基（Martin Wilkie）说，交易受阻使ABB可用于收购的资金规模减半，降至约50亿美元。

截至2024年，ABB机器人部门约有7000名员工，营收为23亿美元，约占集团营收的7%。这一部门在瑞典、美国和中国设有生产基地，竞争对手包括日本发那科、安川电机，以及美的集团旗下的库卡。