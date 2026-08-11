中美元首预计本月中旬在深圳会晤，两国经贸高层在会晤前举行视频通话。美国敦促中国履行稀土供应和农产品采购承诺，中国则就近期美国对华经贸限制措施表达“严正关切”。

受访学者分析，此次通话是在亚太经济合作组织（APEC）领导人非正式会议前的一次“履约对表”，双方坚持各自立场，凸显两国在经贸关系上的分歧与挑战。

中美经贸中方牵头人、中国副总理何立峰与美方牵头人、美国财政部长贝森特和贸易代表格里尔于新加坡时间星期五（11月6日）晚举行视频通话。

据新华社发布的消息，双方围绕落实好中美元首北京和华盛顿会晤共识和经贸磋商成果，就彼此关心的重要经贸问题进行了“坦诚、深入、建设性”的交流。中方对美方近期出台的经贸限制措施表达“严正关切”，双方同意继续加强合作，妥善管控分歧。

美国财政部发布的简报则说，贝森特在通话中强调“中国全面、立即落实在釜山所作承诺的重要性”，并对中国近期的行动表达关切。贝森特指出，双方能否持续取得进展，取决于能否实现具体成果，美国将密切评估中国的落实情况。

格里尔也强调，中国采取具体行动全面落实既往承诺“至关重要”，特别是在农产品采购、稀土及其他关键矿产方面。

中美元首去年10月在韩国釜山会晤，达成贸易休战协议。美国同意取消针对中国商品加征的芬太尼关税，并暂缓实施对中国加征对等关税；中国承诺在三年里每年采购2500万吨美国大豆，以及170亿美元（约220亿新元）其他美国农产品等。协议期原定一年，今年9月中国国家主席习近平访美期间，双方同意延长至明年1月10日。

不过，近期双方在协议落实、经贸限制措施等问题上各有不满。中国商务部星期六（7日）就美国以涉及古巴为由制裁两家中国企业发表声明，批评美国升级对华制裁打压，密集出台歧视性限制措施，严重损害中国企业权益，破坏中美经贸关系稳定。

美国则多次抱怨未获得足量稀土及其他关键矿产。格里尔10月对彭博社说，中国稀土供应量和速度均未达到双方商定的水平。贝森特9月也曾指出，中国在履行非大豆农产品的采购承诺方面进度落后。

美国5月宣布，除了履行釜山协议的大豆采购承诺，中国同意于2026年至2028年每年再至少采购170亿美元美国农产品。但中国今年首九个月进口的美国非大豆农产品仅72亿美元，为2019年以来同期最低水平。

中国商务部新闻发言人星期四（5日）回应说，中国对扩大采购美国农产品持开放态度，但前提是双方落实“300亿对300亿”对等降税安排。

这些分歧为即将举行的“习特三会”增添了不确定性 。清华大学战略与安全研究中心副研究员孙成昊接受《联合早报》采访时指出，最新中美经贸高层通话，是深圳会晤前的一次“履约对表”。

他认为，中期选举失利后，特朗普更需要向美国农民和企业展示成果，因此催促中国兑现采购和供货承诺。中国则关注双方能否对等落实共识，“双方一个直接分歧是既有承诺和下一步合作怎么衔接”。

学者：“习特三会”难有重大突破

新加坡南洋理工大学公共政策与全球事务副教授骆明辉受访时说，这次通话显示双方在元首会晤前坚持各自立场。“中国暂缓或犹豫落实采购承诺，是因为希望美国撤回部分关税措施，并取消贸易限制。”

骆明辉预计深圳会晤会有一些容易达成的“低垂果实”，例如更多美中贸易、投资理事会的细节、人工智能领域进展等，但不太可能取得重大突破。

孙成昊指出，美国近期提出扩大对外投资限制的规则草案，中国已公开反对。“深圳会晤值得关注的是，双方能否明确各项承诺的执行顺序和时间表，以及出现新的限制措施时能否及时磋商，避免影响已经谈妥的合作。”

新加坡管理大学李光前商学院金融学副教授傅方剑指出，美方催促中国履行采购承诺，但对中国而言，双方已就对等降税达成共识，美国应调整相关关税，再要求中国扩大采购。此外，美国近期对中国企业的制裁没有停止，这种“不友好的态度”，也是中国没有像美国预期那样采购美国农产品的原因之一。