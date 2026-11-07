中国国家发展改革委主任郑栅洁说，中国经济仍面临外部冲击和“供强需弱”等难题，并称发改委将推动重大工程项目开工建设，进一步激发民间投资活力。

综合彭博社和证券时报网报道，郑栅洁星期五（11月6日）主持召开民营企业座谈会，就落实年内经济工作和研究明年政策举措听取意见。与会企业包括恒逸集团、裕龙石化、TCL、双胞胎集团和力量钻石，涉及石油化工、电子制造、生猪养殖和超硬材料等领域。

郑栅洁在会上说，看待当前经济形势要全面、辩证、长远，既要正视外部冲击、供强需弱等现实难题，也要看到经济结构向优、动能向新的发展态势，更要看到超大规模市场、完备产业体系和充足政策空间等确定性优势。

中国国家统计局数据显示，今年首九个月，中国社会消费品零售总额同比仅增长1.1%。

谈及民营企业的处境，郑栅洁说，当前民营企业面临的困难问题大多是发展中的困难、前进中的问题，“希望大家保持战略定力，在深耕主业、做强实业中拓展空间，在聚力创新、优化管理中赢得主动”。

他还说，发改委将持续激发民间投资活力，纵深推进全国统一大市场建设，做好经济监测预测预警和政策预研储备，加强宏观政策取向一致性评估，促进经济持续向新向优向好发展。