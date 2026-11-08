英国国王查尔斯三世的一名助手称，查尔斯三世将考虑对中国进行国事访问。如果成行，这将是英国君主时隔40年再次访华。

据法新社报道，这名王室高级助手向记者说：“如果政府问‘国王会不会访问中国’，我想我们会非常慎重地考虑。”

英国君主迄今仅对中国进行过一次国事访问。查尔斯三世的母亲、已故女王伊丽莎白二世，曾在1986年10月与丈夫菲利普亲王一同访华。据当时的报道，他们到访了北京、上海和广州。

这次访问是在中英两国签署《中英联合声明》两年后进行的。声明确立了香港回归中国的相关安排，并推动中英关系改善。

这名助手在查尔斯三世结束为期九天的加勒比地区访问时说：“距离上一次国事访问，至今已有40年。”

年近78岁的查尔斯三世患有癌症，目前仍在接受治疗，具体病情尚未公开。他今年早些时候对美国进行国事访问，并因妥善应对与美国总统特朗普的互动而受到广泛赞扬。

中英关系多年来持续紧张，部分原因包括围绕香港政治局势产生的摩擦、对中国人权状况的批评，以及间谍活动指控。

查尔斯三世的助手也说：“中国是一个极其重要的国家，国情也非常复杂。要安排国王访华的行程，需要考虑许多复杂因素。”

1997年香港回归中国时，时任威尔士亲王的查尔斯作为英国最高级别代表，与时任中国国家主席江泽民共同见证了香港主权移交。

英国首相伯纳姆目前正延续前任斯塔默推行的政策，寻求谨慎改善对华关系。斯塔默曾在今年1月访问北京。

当被问及伯纳姆是否会提议由查尔斯三世访问中国时，伯纳姆的发言人向法新社说，有关查尔斯三世出访的问题“应由王室方面回答”。