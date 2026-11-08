中国社会科学院大学成立了冷门绝学学院，中国社会科学院副院长赵芮说，学院始终以守护中华文脉、夯实文明根基为使命，奋力推动冷门绝学研究服务文明探源、边疆治理、文化安全和民族工作大局。

据“中国社会科学院大学”微信公号，中国社会科学院大学冷门绝学学院成立仪式暨全国冷门绝学联盟启动大会上星期五（11月6日）在北京举办。赵芮在会议上说，中国社会科学院大学成立冷门绝学学院、倡议启动全国冷门绝学联盟，是中国社会科学院立足中华文明永续传承大局，深入贯彻习近平文化思想，落实文化强国战略部署的标志性举措。

赵芮说，作为中国冷门绝学研究的学术策源地与战略引领者，中国社会科学院始终以守护中华文脉、夯实文明根基为使命，奋力推动冷门绝学研究服务文明探源、边疆治理、文化安全和民族工作大局。

中国藏学研究中心总干事郑堆在会上称，冷门绝学镌刻着各民族交往交流交融的历史印记，是实证中华文明多元一体格局、夯实中华民族共同体历史根基的重要学脉，关乎国家长治久安、边疆稳固和文化主权安全。

郑堆也说，冷门绝学植根多民族文明沃土，是正本清源、阐释统一多民族国家发展史不可或缺的学术支撑。这类学科专业门槛高、传承难度大，育人周期长。

郑堆还称，全国冷门绝学联盟的成立，就是整合全国学术力量，推动冷门绝学协同攻关，实现文脉永续，为构建中国自主知识体系、讲好中华民族共同体历史故事夯实学术根基。

中国社会科学院大学冷门绝学学院的研究范围覆盖突厥文、西夏文、契丹文、女真文、满文、古藏文、古彝文、八思巴文、纳西东巴文、方块壮文等10余种民族古文字，并设立甲骨文与简帛文献、北方民族古文字、西南民族古文字、中西古典文明等教研部。

中国社会科学院大学官网的信息显示，该校由中国社会科学院主办、主管，是以新型科教融合为办学特色、以拔尖创新本科人才培养为基础、以高水平研究生培养为主体的研究型文科大学。