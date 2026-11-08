中共中央组织部说，中共二十一大代表选举，坚持把政治标准放在首位，严格标准条件，严密选举程序，严肃选举纪律。

据新华社报道，中共二十届五中全会决定，二十一大于2027年下半年在北京召开。中共中央印发了《关于党的二十一大代表选举工作的通知》。中央组织部随后召开会议，对二十一大代表选举工作进行了部署。

中组部负责人说，做好二十一大代表选举工作，要全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻习近平党建思想，以党章为根本，坚持和加强党的全面领导特别是党中央集中统一领导，坚持把政治标准放在首位，严格标准条件，严密选举程序，严肃选举纪律，确保选出的二十一大代表素质优良、结构合理、分布广泛、党员拥护。

负责人说，《通知》规定，二十一大代表应是共产党员中的优秀分子，模范遵守党章，严格按照党员标准要求自己，具有共产党员的先进性，并从思想素质、政治觉悟、工作能力、作风形象、工作成绩、履行职责等六个方面明确了代表应具备的条件：

一是能够努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定理想信念、加强党性修养，认真贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

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二是能够深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，政治可靠、对党忠诚，具有较强的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，在重大问题、原则问题上头脑清醒，在关键时刻、重大事件中经得起考验，自觉在思想上政治上行动上同以习近平为核心的党中央保持高度一致。

三是能够认真贯彻党中央重大决策部署，胸怀“国之大者”、党之大计，带头落实统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的要求，完整准确全面贯彻新发展理念、加快构建新发展格局、推动高质量发展，具有较强的工作能力和较丰富的实践经验。

四是能够牢记初心使命，自觉践行党的根本宗旨和社会主义核心价值观，坚持以人民为中心，始终站稳人民立场，发扬党的光荣传统和优良作风，密切联系党员和群众，践行“三严三实”，遵纪守法，公道正派，清正廉洁，有良好的道德品质、作风和形象。

五是能够充分发挥共产党员先锋模范作用，牢固树立和践行正确政绩观，担当作为、拼搏奉献，敢于斗争、善于斗争，求真务实、开拓创新，在生产和工作中作出显著成绩。

六是能够正确行使民主权利，忠实履行代表职责，具有较强的议事能力和群众工作本领，积极并如实反映党员、群众的意见和要求，自觉接受监督。

在选举工作的具体程序上，负责人说，将实行差额考察和考察预告。严把人选政治关，坚持把政治标准放在首位，做深做实政治素质考察，加强党性鉴别，着重考察政治立场、政治态度、政治觉悟和政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持以事察人、知事识人，结合重大斗争、急难险重任务和艰苦环境中的表现情况，注意通过具体事例了解政治表现，坚决防止把政治上有问题的人选进来。