中国吉林省委常委、省纪委书记史文斌跨省调任福建省委常委、省纪委书记。这也是福建省纪委书记一职今年第二次出现人事调整，魏晓奎今年6月才履新。

据《福建日报》星期天（11月8日）报道，中共中央日前批准，史文斌出任福建省委委员、常委和省纪委书记。

公开资料显示，现年60岁的史文斌是江西彭泽人，拥有管理学博士学位，长期在江西工作，曾任九江市湖口县县长、永修县委书记，江西省文物局局长，以及景德镇市委常委、组织部长、常务副市长、市委副书记等职。

2017年，史文斌出任江西省扶贫和移民办公室党组书记、主任，机构改革后继续担任省扶贫办公室党组书记、主任。2021年2月，他转任上饶市委书记，同年11月升任江西省委常委、省委秘书长。

2023年12月，史文斌首次跨省履新，出任吉林省委常委、省纪委书记，隔年1月兼任省监察委员会主任，直至此次调任福建。

此前担任福建省委常委、省纪委书记的魏晓奎，今年6月才从福建副省长任上升任这一职务，7月卸任副省长，并获任省监委副主任、代理主任。11月2日，他仍以福建省纪委书记身份主持召开省纪委常委会会议。

现年57岁的魏晓奎同样来自江西，曾任江西省纪委副书记、抚州市委书记等职，2024年10月跨省调任福建省政府党组成员，同年11月出任福建副省长，今年6月转任福建省委常委、省纪委书记。