中国机器人制造商宇树科技与香港上市公司巨星传奇联合推出首款消费级收藏机器狗，售价4万3900元（人民币，下同，约8400新元），全球限量2000台，已获得经销商1000台采购订单。

综合财联社、上观新闻和IT之家报道，巨星传奇星期五（11月6日）在上海举行的第九届中国国际进口博览会上，发布与宇树科技联合开发的UNI-DOGGIE机器狗。这款产品主打潮流艺术与智能陪伴功能，也是宇树科技首款定位消费级收藏的机器狗。

据介绍，UNI-DOGGIE结合明星知识产权（IP）、潮流玩具与机器人技术，除了具备基本运动能力，也注重人机互动和娱乐体验。产品零售价为4万3900元，全球限量2000台，台湾科技公司威刚科技已作为经销商采购1000台。

这款机器狗重约19公斤，搭载12个关节电机，最高移动速度为每秒两米，可跨越最高16厘米的台阶。除了跑跳、倒立行走和跳舞等动作，也支持自动跟随、拍照录像，以及通过手机应用程序远程控制等功能，可用于家庭陪伴、户外活动及商业演出等场景。

巨星传奇有“周杰伦概念股”之称，主要从事明星IP运营及新零售业务，旗下拥有以周杰伦为原型的“周同学”等IP。公司去年7月与宇树科技达成战略合作，计划结合双方在IP运营与机器人技术方面的优势，共同开发具有娱乐和陪伴功能的消费级机器人。

除了机器狗，巨星传奇也在进博会上发布机器人咖啡店Pandabot Cafe，店内将配备机械臂咖啡师、人形机器人店长和人工智能（AI）数字人点单员，首家门店计划于11月11日在香港尖沙咀开业。

巨星传奇执行董事兼首席财务官赖国辉说，公司希望将IP的情感连接与智能机器人的互动能力结合，进一步拓展娱乐、科技和线下消费场景。