中国国家副主席韩正会见格鲁吉亚总理科巴希泽时表示，中国愿同格鲁吉亚加强战略沟通，并呼吁双方要捍卫国际公平正义。

据中新社报道，韩正当地时间星期五（11月6日）在第比利斯会见科巴希泽。韩正说，近年来，在两国领导人的战略引领下，中格关系实现跨越式发展，特别是今年6月，中国国家主席习近平同格鲁吉亚总统卡韦拉什维利共同宣布将中格关系提升为全面战略伙伴关系。

韩正进一步说，明年是两国建交35周年。中国愿同格鲁吉亚加强战略沟通，深化务实合作，推动中格关系不断向前发展。

韩正表示，中国高度重视发展中格关系，愿同格鲁吉亚做互尊互信、合作共赢的朋友和伙伴。双方要弘扬相互支持优良传统。中国赞赏格鲁吉亚坚定支持一个中国原则，长期以来在涉台、涉疆等问题上支持中国立场，也将一如既往支持格鲁吉亚维护主权、安全和发展利益，坚决反对外部势力以任何借口干涉格鲁吉亚内政。

韩正称，中国愿同格鲁吉亚落实好两国自贸协定升级议定书，提升贸易自由化便利化水平。双方要捍卫国际公平正义。中国愿同格鲁吉亚密切在多边领域的协调配合，践行真正的多边主义，坚持自由贸易，维护好两国和全球南方国家共同利益。

韩正也在第比利斯与卡韦拉什维利会面。韩正表示，格鲁吉亚是中国在外高加索地区首个战略伙伴，也是欧亚地区首个同中国建立自贸安排的国家。

韩正表示，双方要继续在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持，并称愿同格鲁吉亚践行倡议，共同维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。

格鲁吉亚位于南高加索中西部。北接俄罗斯，东南和南部分别与阿塞拜疆和亚美尼亚相邻，西南与土耳其接壤，西邻黑海。