中国科学家在海南省发现一种全新的蛙类，命名为海南趾沟蛙。

据央视新闻报道，海南师范大学生命科学学院科研团队联合沈阳师范大学、中山大学在海南热带雨林国家公园发现两栖动物新物种——海南趾沟蛙，该研究成果发表于国际动物分类学期刊《ZooKeys》。

2024至2026年，研究团队在海南热带雨林国家公园吊罗山片区和海南省万宁市上溪省级自然保护区开展两栖动物野外调查，发现越南趾沟蛙种组物种个体。

经详细形态学比对研究，发现这些个体具有越南趾沟蛙种组的典型特征，但与该种组内其他已知物种存在明显差异，可能为一个尚未描述的新物种。综合分子系统发育与形态学证据相互印证，确认为新物种，并正式命名为海南趾沟蛙。种加词“hainan”取自其模式产地海南省，以体现该物种的地理来源。

海南趾沟蛙已知分布于海南热带雨林国家公园吊罗山片区和海南省万宁市上溪省级自然保护区，主要栖息于海拔350~950米的热带雨林中，以常绿阔叶林为主要生境。其栖息地林下蕨类和灌木植物丰富，溪流多为岩石底质。繁殖活动主要发生在溪流中的季节性水潭和缓流回水区域。