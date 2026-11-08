菲律宾外交部罕见公开批评本国部分政府官员就中国及南中国海问题发表的言论，警告这些言论可能损害菲律宾的国际公信力，削弱外交谈判立场，并强调国家对外政策必须遵循总统制定的方向。

菲律宾外交部星期天（11月8日）发表声明，批评部分官员近期将海上事件的证据记录、公开言论与正式外交混为一谈，但未点名涉及哪些官员，也没有列举具体言论。

声明指出，公开南中国海争议海域的事件，有助于确立事实、反击虚假信息及争取国际关注，但“透明是一种工具，本身并不是战略”。

菲外交部强调，公布影像或塑造网络舆论，本身既无法在海上形成实际威慑，也不能取代法律和外交手段。菲律宾2016年取得的南中国海仲裁裁决，便是通过国际法律程序，而非公开宣传或社交媒体争取来的。

声明也提醒政府官员，总统是外交政策的最高制定者。军方及海岸警卫队虽然在记录海上事件、评估安全局势方面发挥重要作用，但国家对外关系仍须由文职当局主导，官员的不同意见应通过内部协调机制提出。

外交部警告：“破坏政府外交方针的公开言论，不仅会增加外交官的工作难度，也可能损害国家的国际公信力，让外界认为政府内部分裂，使外部势力有机可乘。”

菲律宾军方和海岸警卫队近月多次与中国驻菲大使馆就南中国海争议在社交媒体上激烈交锋。中国驻菲大使井泉上月称，如果中国选择动武，可在与菲律宾的冲突中“轻易取胜”，但强调中方不会使用武力。这番言论引发多名菲律宾参议员要求将他列为“不受欢迎人物”。

中国外交部长王毅上星期二（11月3日）与菲律宾外长拉扎罗通电话时，也敦促马尼拉约束抹黑中国、触碰中方红线的政治人物。

拉扎罗则形容通话坦诚且富有建设性，双方强调有必要继续通过外交对话，在相互尊重的基础上妥善管控分歧。

菲外交部星期天重申，这次通话旨在维持稳定、可预测的菲中关系，负责任地管控分歧，并为即将举行的亚细安及亚太经济合作组织（APEC）峰会营造良好氛围。“在事关重大的外交事务中，保持有纪律、协调一致的国家立场，对于维护国家利益至关重要。”

声明称，与中国保持外交接触，并不意味着削弱菲律宾维护南中国海权益的立场，强调“外交接触不等于绥靖”。声明也指出，坚定维护国家主权，不代表必须采取僵化立场。

另一方面，菲律宾总统府11月4日曾说，不会阻止肩负维护南中国海权益职责的官员公开发声，但也同时强调应通过外交方式解决分歧。

菲律宾下星期将主办亚细安峰会，预计美国总统特朗普等领导人出席。马尼拉安全分析员卡巴尔扎向法新社指出，菲律宾外交部此时公开表态，是为了向包括中国在内的外交伙伴表明，菲律宾的对外政策仍由政府掌控，外交部门在对外关系中发挥主导协调作用。