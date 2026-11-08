台湾高雄市长选举蓝绿阵营同日造势，隔空较劲。国民党候选人柯志恩挟辩论后的声势催票，其阵营猛攻民进党新潮流系；民进党候选人赖瑞隆则获身兼民进党主席的总统赖清德亲自站台助选。

柯志恩阵营在10月30日的辩论后士气大振，内部评估若能推高投票率，柯志恩或有机会险胜。不过，学者分析，柯志恩面对绿营中央与地方执政资源的双重优势，要翻转这个绿色大本营，挑战不小。

刚刚过去的星期六（11月7日），柯志恩在高雄旗山举行第三场、也是最后一场“三山造势”，主办方称吸引逾2万人到场。寻求连任的台北市长蒋万安南下助阵，民众党主席黄国昌，前立法院长、柯志恩竞选总部主委王金平皆到场站台；民进党创党元老、前立法委员许国泰也现身助讲。

柯志恩致词时回应辩论后的声势，称自己过去四年走遍高雄各地，了解基层民众的心声，“不是我会讲话，是我要帮大家发声”。她也指出，高雄县市合并后资源分配不均，批评民进党自恃县区选民“票都会投给自己”而长期忽略地方建设。

53岁的旗山居民江小姐告诉《联合早报》，她认为民进党在高雄执政多年，但旗山地方建设不多，年轻人大多得离乡到外地工作。因此，她抱着“换党做做看”的心情，自发到场支持柯志恩。

黄国昌和许国泰将矛头指向民进党新潮流系。黄国昌批评，赖瑞隆虽自称“劳工之子”，但涉及劳工权益时，却听从党意或缺席投票，是典型的“新潮流投票部队”。黄国昌也表态，民众党将全力支持柯志恩。

许国泰指控新潮流在高雄市长党内初选期间抹黑同党立委林岱桦，批评“新潮流没有爱心”；蒋万安虽未点名新潮流系，但强调政治人物应对人民负责，而非对派系负责。

同一天、几乎同一时间，民进党候选人赖瑞隆也在高雄冈山举行造势活动，与柯志恩隔空较劲。赖清德第三度南下为他助选，高雄市长陈其迈、总统府秘书长潘孟安、内政部长刘世芳等也到场站台；民进党台北市长候选人沈伯洋则通过预录影片隔空助阵。

赖清德强调，高雄近年来的发展是中央与地方合作的成果，呼吁选民支持赖瑞隆接棒，让高雄继续进步，“绝对不走回头路”。赖瑞隆则承诺推动半导体封测中心、设立产业升级基金，并持续推进交通建设。

学者：柯志恩在高雄是“一个人的武林”

这也是柯志恩与赖瑞隆在辩论后，各自举行的首场大型造势活动。柯志恩阵营一名资深助选干部向《联合早报》形容，柯志恩在辩论中的表现“碾压”赖瑞隆，团队士气为之一振。

他同时分析，高雄长期由民进党执政，绿营基本盘大于蓝营，因此“胜负的关键在投票率”。他判断，如果投票率维持在上届约58%的水平，柯志恩就“没戏”；但如果能提高至66%至67%的水平，柯志恩便有险胜机会。

柯志恩阵营集中火力攻击民进党新潮流系，他解释：“打新潮流是一个战略上的思考。”赖瑞隆在民进党初选中击败的另外三名竞争者都不属于新潮流系，若能让这些人的支持者“心生不满”，在选举中作壁上观，削弱绿营的投票动员，同时设法提高柯志恩支持者的投票意愿，柯志恩便有机会一搏。

文化大学国际事务与中国大陆研究所兼任教授曲兆祥认为，柯志恩在辩论后的气势往上扬，“但还没到完全翻转（选情）的效果”。

他分析，柯志恩若能在投票前最后几周积极催票，营造败选危机感或胜选在望的迫切感，促使潜在的泛蓝选民出门投票，选情才可能出现变化。否则，即使赖瑞隆在辩论中“能犯的禁忌都犯了”，在绿营支持者投票率偏高的高雄，最终仍可能以些微差距胜出。

彰化师范大学公共事务与公民教育学系副教授刘兆隆则认为，柯志恩面对的不只是蓝绿基本盘悬殊的劣势。他形容，高雄选战是柯志恩“一个人的武林”，因为赖瑞隆有现任市长陈其迈的市政表现及绿营中央、地方执政资源支撑，“人家是一群人在打你一个”。

刘兆隆分析，国民党在高雄长期缺乏政治人才的培养，过去具有动员能力的地方派系也逐渐没落，能推出并成功当选的候选人越来越少，基层组织动员能力也随之下降。

他认为，国民党昔日重量级人物的政治影响力已不如前，党内缺乏能够为柯志恩拉抬选情的大老。即使王金平亲自出任柯志恩竞选总部主委，能够提供的奥援仍相当有限。