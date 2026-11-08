（北京综合讯）随着肥胖与糖尿病风险上升，中国专家及官媒提议借当下消费税改革契机，对含糖饮料进行分级征税，促使民众减少糖分摄入。

据香港《南华早报》报道，中共中央机关报《人民日报》及相关平台近几个月均刊文讨论糖税。例如，人民日报社主办的《健康时报》7月刊发的一篇报道称，中国超重和肥胖者的比例已超50%，精制糖摄入过量是重要诱因。

文章指出，征收含糖税或许是大势所趋，并建议中国从审慎研究并有序试点开始，按含糖量设置阶梯税率，高糖高税、低糖轻税、无糖免税，并将税收定向用于校园健康饮食项目等。

在中国多数便利店里，含糖饮料依然是最容易获得、价格较低的商品之一。

截至2024年7月，全球至少有116个国家对至少一种含糖饮料征收国家级消费税。世界卫生组织去年7月呼吁各国对含糖饮料征收至少达到零售价20%的税率，目标是到2035年将含糖饮料整体价格提高50%。

明年3月，中国新版预包装食品营养标签规定将生效，届时预包装食品的营养标签将须强制标示糖和饱和脂肪含量。

这一举措引发外界对中国可能开征糖税的预期。与此同时，中国正推进消费税改革，拟调整征税范围、税率和征收环节，也为开征糖税提供契机。

北京大学公共卫生学院教授傅虹桥去年在《柳叶刀》发表的一篇论文称，若将含糖饮料、烟草和酒类价格提高20%，到2050年可挽救135万人的生命。

对外经济贸易大学教授郑榕则预计，若对含糖饮料征税使售价增加二至三成，每年可为国家增收1700亿至2360亿元人民币（326亿至452亿新元），可用作公共卫生资金。

但专家也提醒，现制奶茶等现调饮料可能成为糖税征管漏洞，促使消费者转向未征税的品类，导致糖税失去约束力。

人民日报健康客户端引述多名专家指出，含糖饮料税迟迟未能落地，并非简单的没有意识到问题。“在某些阶段，健康问题还不足以压倒其他政策目标。”