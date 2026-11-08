中国首型舰载察打一体隐身无人机“攻击-21”在076型两栖攻击舰四川舰上成功起降后，中国军事专家提出，四川舰未来可与航母福建舰协同作战，形成由航母负责主要攻击任务、两栖攻击舰承担兵力投送或无人机支援任务的海上作战体系。

据央视新闻星期天（11月8日）报道，中国中央广播电视总台军事观察员魏东旭指出，同样采用电磁弹射技术的福建舰与四川舰，未来可采取两种搭配作战的模式。

第一种是由福建舰负责主要攻击任务，四川舰承担兵力运输和投送。航母编队可在两栖作战期间争夺制空权、制海权和制电磁权，为四川舰投送登陆部队提供掩护。

第二种是福建舰主攻、四川舰辅助。四川舰可搭载更多“攻击-21”隐身无人机，转变为“无人机航母”，和福建舰构成“1+1＞2”的海上作战体系。

魏东旭认为，“攻击-21”未来也可在福建舰上起降，与歼-35隐身舰载战斗机进行联合作战。无人机可先行深入敌方防御区域，把对方的防御体系、预警体系打掉，歼-35则可提供掩护、共享情报及下达作战指令。

他也提出，福建舰上的歼-35或歼-15T战斗机，未来可能直接指挥从四川舰起飞的“攻击-21”，对远距离目标实施打击。

中国官媒此前报道，“攻击-21”于10月下旬首次在四川舰上成功起降。这款无人机采用无尾飞翼设计，具备隐身侦察及打击能力，去年9月在北京阅兵式上首次公开亮相。

中国国防部上星期五（11月6日）证实上述起降试验，称这是中国军队发展新型作战力量取得的重要阶段性成果。

福建舰则于去年11月5日正式入列，是中国第三艘航空母舰，也是首艘采用电磁弹射技术的中国航母。舰载机包括歼-35隐身战斗机、歼-15T战斗机、歼-15DT电子战飞机和空警-600预警机等。

魏东旭认为，空警-600可扩大航母编队的预警和指挥能力，歼-15DT则可通过电子干扰压制对方雷达及通信系统，进一步提升福建舰编队的综合作战能力。