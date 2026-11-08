中国山西省太原市一栋高层建筑星期天（11月8日）下午发生火灾，造成五人死亡，共有38人被送往医院救治。

据“迎泽发布”微信公众号星期天晚通报，太原市迎泽区柳巷街道豪生国际公寓下午4时59分发生火灾，晚间7时明火扑灭，8时30分结束搜救。

通报称，火灾发生后，共有38人被送往医院救治，其中五人死亡。目前正全力救治伤员，善后工作已全面展开，起火原因正在调查。

据《新京报》报道，迎泽区应急管理局初步核查发现，起火位置位于建筑五至六层。一至三层主要为培训机构，五至七层为闲置区域，八至九层则为酒店。

网络流传的视频显示，一栋临街高层建筑发生火灾，建筑多层被大火点燃，明火不断从窗户向外蹿出，并伴有大量浓烟。视频中，有人员站在窗边呼救。

附近商户说，起火建筑由主楼和附楼组成，主楼约40层，大多是居民住宅公寓；附楼有九层，大多是商户，酒店、教培机构。火灾发生在附楼，但主楼也受到浓烟影响，部分住户接获通知后撤离。

一名事发时在场的商户说，他下午5时左右听见有人高喊“着火了”，随后看到大楼多个楼层起火，便立即关店撤离。不久后，消防车和救护车赶抵现场，有获救人员被送往医院。