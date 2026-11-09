为配合本月在深圳举行的亚太经合组织（APEC）峰会，深圳从本月1至22日，对邮件快件实施临时性安全管理措施，邮递时间可能受到影响。

据深圳特区报报道，广东省邮政管理局11月1日发布“关于在深圳APEC会议期间对邮件快件实行临时性安全管理措施的消费提示”，称为确保深圳APEC会议安全顺利举办，广东省和深圳市有关部门将在11月1日至22日期间，组织对寄往深圳市辖区内的邮件快件实施临时性安全管理措施，包括对邮件快件实行“过机安检”或采取其他必要的安全查验程序。

内件物品不符合寄递安全管理规定的邮件快件，寄递服务将会受到限制；因实施临时性安全管理措施，邮件快件投递时效可能受到影响，请消费者予以理解、支持与配合。建议有网购计划的消费者提前与电子商务经营者沟通，合理安排网络购物与寄递事务。

深圳将于11月17日至19日先后举行2026年APEC工商领导人峰会与APEC领导人非正式会议。

当地已采取一系列措施保证会议期间安全。深圳消防救援局10月25日发布通告称，每晚将展开“全市消防安全夜查行动”，涉及城中村、宾馆饭店、歌舞娱乐等场所，以加强深圳重要会议期间火灾防控工作，确保社会面消防安全形势稳定。

广东省公安厅11月1日召开全省公安机关APEC会议安保决战决胜动员会，要求全省公安机关即日起启动高等级勤务，各级领导及主要警种负责人全程在岗在位，并加大警力投入，确保重兵上街严管严控。

深圳市政府也于11月3日发布加强低空飞行管控的通告，宣布从11月7日起分阶段实施低空飞行管控，无人机、直升机，以及风筝、孔明灯等均纳入禁飞范围。