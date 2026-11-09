美国总统特朗普星期天（11月8日）说，他预计下周在中国举行的亚太经合组织（APEC）领导人会议期间，与中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京会晤。

据路透社报道，特朗普向记者说，这样的会晤“将很有意思”（will be interesting），讨论议题将十分广泛，包括无核化及结束伊朗战争。

APEC领导人会议将于11月18日至19日在深圳举行，中美俄领导人是否会借峰会举行三方会谈仍未确定。特朗普和普京此前都公开表示，有意在会议期间与习近平会晤。

中国外交部发言人毛宁上星期三（11月4日）主持例行记者会时，回答有关APEC领导人会议期间，中俄美元首是否有会晤安排的问题说，中国就中俄美元首会晤同相关方保持着沟通。

随着中美俄三国元首可能在深圳会晤的讨论升温，“雅尔塔2.0”的猜想近日也再度浮现。

1945年2月，时任美国总统罗斯福、英国首相丘吉尔和苏联领导人斯大林在克里米亚半岛南部的雅尔塔，举行了一场影响深远的历史性会晤，确立了二战后的利益分配和新国际秩序。