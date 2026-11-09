中共中央书记处书记、国务委员王小洪在云南调研时要求，准确把握当前社会稳定领域形势特点，以及加强对各类风险的监测预警。

据新华社报道，王小洪上星期六（11月7日）至星期天（8日）到云南调研，他先后到西双版纳傣族自治州、昆明市，深入口岸、企业、产业园区和公安检查站等，了解口岸通关、产业发展、科技创新和社会治理等情况。

王小洪称，要认真学习贯彻中共二十届五中全会精神，深入贯彻中共总书记习近平考察云南重要讲话精神，落实中共中央、国务院决策部署，完整准确全面贯彻新发展理念，统筹发展和安全，立足自身条件，提高政策措施的针对性有效性，因地制宜推动高质量发展。

王小洪要求，准确把握当前社会稳定领域形势特点，树牢底线思维、极限思维，加强对各类风险的监测预警、防范化解，严厉打击网赌电诈、毒品、走私等突出违法犯罪，突出科技赋能、强化边境管控，把高水平安全各项工作抓得紧而又紧、实而又实，切实在发展中固安全、在安全中谋发展。

王小洪也说，要主动服务和融入高质量共建“一带一路”，聚焦建设面向南亚东南亚辐射中心，多措并举提升口岸客货运通关能力和便利化水平，高质量建设自由贸易试验区，扎实推进大通道建设，促进口岸经济发展。要注重发挥比较优势，在文旅、花卉等特色产业发展上持续用力，提高就业带动力，促进产业增值、企业增效、群众增收。

他还说，要深入实施创新驱动发展战略，做强做优做大资源型产业，优化提升传统产业，培育发展新兴产业和未来产业。要规范涉企执法司法行为，营造良好营商环境。