中国安徽省官方通报，沪武高速发生多车追尾事故，造成一死四伤。

据新华社报道，安徽省安庆市公安局交管支队星期天（11月8日）通报，沪武高速下行线驼岭隧道附近上星期六（11月7日）下午3时许发生多车追尾事故，现场一辆货车着火。

接报警后，公安、消防、应急、医疗等部门迅速赶往现场救援。事故目前造成一人死亡、四人受伤，均无生命危险。伤员救治、善后处置等工作正在进行中，道路交通秩序也在抓紧恢复。

央广网上星期六晚引述事故中一辆涉事追尾货车车辆标识所属的物流公司负责人称，经核实，该货车仅为这次多车追尾事故中的涉事车辆之一，并非事故的起火源头，也非引发事故的初始车辆。

上述负责人说，涉事货车仅车头挂靠在该公司名下，挂车为山东牌照；车辆实际由重庆车老板自主经营、自负盈亏，物流公司不参与车辆日常的货运调度与路线管理。

据负责人转述车老板及司机反馈的现场细节，事发时该车承运货物为汽车配件，行驶至事发路段时，前方路段已发生多车追尾事故，其中已有车辆起火燃烧；通过车辆GPS监控数据核查，该车当时行驶时速约70公里，驾驶员发现前方险情后立即采取紧急制动措施，最终因距离过近避让不及与前车发生追尾接触，碰撞时时速已降至13公里。

负责人介绍，涉事货车驾驶员仅受轻微擦伤，因受到惊吓已前往医院检查，身体无大碍。

另据红星新闻引述一名现场目击者回忆，当时他刚好从对向路过，出隧道口时发现已有大雾，急忙开了双闪减速。突然发现对向车道已有多台车碰撞挤到一起了，“有的还叠起来了，突然听到砰的一声，一个两三米高的火焰冲上了天”。

一名车辆被追尾车主介绍，当时大雾天气，又下着雨，视野严重受限，他驾驶的车辆在高速边停稳后，又被别的车追尾，幸好他们当时已下车。现场众人还在旁边的车里拉了两个小孩出来，所幸都无大碍。