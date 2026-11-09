等候了11年，美国向台湾出售的F-16V战机远距导弹将于后年底交齐。台湾军方也另编428亿元新台币（16亿新元）预算增购电战系统。

据台湾中时新闻网星期一（11月9日）报道，台湾空军以F-16V型机远距精准武器筹购案，向美采购56枚AGM-154C远距遥攻弹药（JSOW），进度多次延宕，甚至传出即便交货也可能暂储存在第三地、先不运到台湾。

根据台湾国防部日前送到立法院的预算解冻报告，上述采购案将修订于2028年底完成。全案从签约到全数交运，总共要等上11年。

报告指出，美方在2017年同意出售远距导弹，因重启生产线，消失性商源与系统发展等因素，台空军配合分别于2022年7月及2025年9月完成发价书修订，管制全案于2028年底完成。

此外，因采购F-16V战机远距精准武器等购案，台空军也编列预算建四座弹库；国防部解冻报告指出，其中嘉义与花莲各一座弹库今年已完工交付空军，新战机F-16V第七联队的台东志航基地也要建两座弹库，预计明年底完工。

由于台空军已编列预算给现役与新购F-16V建四座弹库，研判AGM-154C远距遥攻弹药会直接交运到台湾，不会先放到第三地。

上述弹药具有防区外远距打击能力，长4.1公尺、重约483公斤，射程视射击高度而定，为22公里至129公里；搭载一枚500磅的增强型弹头，能有效摧毁敌工业、后勤设施等目标。

另据台湾《联合报》星期一报道，根据台国防部上述预算解冻报告，除了2472亿元新台币特别预算，国防部另外编列428亿元新台币，用于作战支援荚舱暨武器弹药筹购，预算书说明指，是为使66架新型战机具备完整作战能力。

报道引述台军方称，原本的特别预算仅够采购三分之一的电战荚舱（22套）。为强化新购F-16V完整战力，国防部在2021年8月核定，又在2024年6月修订，增购44套电战荚舱与其他周边支援系统、弹药。

台湾向美国采购66架F-16V BLK70战机，首批两架10月2日自美国夏威夷飞抵台东志航基地。这是时隔29年，台湾再度迎来新采购的战机。第二批三架新购战机星期天（11月8日）中午降落空军台东志航基地。