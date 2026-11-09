亚太经济合作组织（APEC）峰会将于下周举行，台湾至今尚未公布与会代表，引发朝野关注。台湾执政的民进党立委邱志伟认为，为降低中国大陆施压的可能性，官方应该派半导体产业的资深前辈出任APEC代表。

综合台湾中时新闻网、《联合报》星期一（11月9日）报道，2026年APEC峰会将于11月18日至19日在大陆深圳举行，但台湾总统府至今尚未公布与会领袖代表，打破过往约三周前宣布代表人选的惯例。

台湾总统赖清德上任后，2024年APEC峰会11月15日至16日在秘鲁利马举行，总统府10月21日宣布领袖代表为总统府资政、台杉投顾董事长林信义。2025年APEC峰会10月31日至11月1日在韩国庆州市举行，总统府10月8日宣布再请林信义代表出席。

不过，中国大陆在2001年10月20日至21日首次举办峰会时，台总统府虽在8月2日证实将指派前副总统李元簇出席，却被陆方否决；双方针对人选协商至10月中旬，府方才在10月19日正式宣布缺席。

据了解，由于今年的APEC峰会再由大陆举办，台方刻意延迟公布时间，是为避免出现不必要的“变数”。

邱志伟表示，台湾参与这次由中国大陆主办的APEC峰会，政府须审慎留意外交打压，确保台方平等、尊严参与及人员安全。为此，他建议，应当由半导体产业的资深前辈出任代表，因为台湾半导体产业在全球的重要性，有助于降低中国大陆打压的可能性。

国民党立委许宇甄指出，APEC是台湾参与国际经贸合作最重要的多边舞台。过去几年，无论外交局势如何变化，府方多在会议前三至四周便向台民众公布领袖代表，让代表团与相关部会有充裕时间准备。如今峰会迫在眉睫，总统府却罕见静默、打破惯例，令人匪夷所思。

民众党团总召陈清龙也表示，APEC是重要的国际经贸舞台，有助于拓展台湾的国际空间，希望赖政府尽速挑选适当人选，并及时向台民众说明。