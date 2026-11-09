中国工业生产者出厂价格同比涨幅扩大至2022年6月以来最高水平。在能源成本上涨的推动下，涨幅已连续三个月扩大。

中国国家统计局星期一（11月9日）公布的数据显示，10月全国工业生产者出厂价格同比上涨5.7%，环比上涨0.7%。同比涨幅超过路透社和彭博社调查中经济学家预期的5.3%。

中国国家统计局公布的数据也显示，10月全国居民消费价格同比上涨0.7%，涨幅低于9月的0.9%，也略低于经济学家预期的0.8%。

据彭博社报道，中东地区持续不断的冲突，加上人工智能（AI）领域数万亿美元的支出，推高石油和金属等大宗商品的价格，但中国企业却难以将上涨的成本转嫁给客户。

由于外交努力未能缓解围绕伊朗的紧张局势，作为全球原油价格基准的布伦特原油价格在10月攀升至六个月来最高水平，尽管经由全球重要能源运输咽喉霍尔木兹海峡的石油运输量已回升。

与此同时，全球数据中心建设规模不断扩大，推动AI相关产品及部分原材料的需求增长。

中国经济在第三季度温和反弹，经济增速重回北京设定的目标区间，但复苏仍不均衡。在房价长期低迷的背景下，民众态度谨慎，民营企业信心不足，持续抑制国内需求。