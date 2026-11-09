中国官方宣布，将从星期二（11月10日）下午起，继续暂停实施24%的对美加征关税税率，为期两个月，同时保留10%的加征关税税率。

据中国财政部网站消息，中国国务院关税税则委员会星期一（9日）发布关于调整对原产于美国的进口商品加征关税措施的公告。公告称，为落实中美两国元首华盛顿会晤达成的成果共识，根据《中国关税法》、《中国海关法》、《中国对外贸易法》等法律法规和国际法基本原则，经中国国务院批准，自星期二下午1时01分起，调整《国务院关税税则委员会关于对原产于美国的进口商品加征关税的公告》（税委会公告2025年第4号）规定的加征关税措施，在两个月内继续暂停实施24%的对美加征关税税率，保留10%的对美加征关税税率。

此前，中美经贸中方牵头人、中国副总理何立峰与美方牵头人、美国财政部长贝森特和贸易代表格里尔于新加坡时间上星期五（11月6日）晚举行视频通话。

据新华社发布的消息，双方围绕落实好中美元首北京和华盛顿会晤共识和经贸磋商成果，就彼此关心的重要经贸问题进行了“坦诚、深入、建设性”的交流。中方对美方近期出台的经贸限制措施表达“严正关切”，双方同意继续加强合作，妥善管控分歧。

美国财政部发布的简报则说，贝森特在通话中强调“中国全面、立即落实在釜山所作承诺的重要性”，并对中国近期的行动表达关切。贝森特指出，双方能否持续取得进展，取决于能否实现具体成果，美国将密切评估中国的落实情况。

格里尔也强调，中国采取具体行动全面落实既往承诺“至关重要”，特别是在农产品采购、稀土及其他关键矿产方面。