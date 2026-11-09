台湾政治立场亲蓝的《联合报》最新民调显示，民进党新北市长参选人苏巧慧以42%支持度领先国民党候选人李四川三个百分点。李四川竞选办主任江怡臻对此回应称，“街头才是最真实的民调现场”。

本月底的台湾九合一地方选举进入倒计时阶段，《联合报》星期一（11月9日）发布的新北市长选情最新民调显示，42%选民支持苏巧慧，39%选民支持李四川。双方差距在抽样误差范围内。19%选民仍未决定投谁，如何催出游离选票，是最后冲刺的重点。

从年龄差异来看，苏巧慧在40至59岁及60岁以上选民中，都获得41%支持，和李四川的38%不相上下；40岁以下选民，44%挺苏巧慧，41%拥护李四川，两人也不分轩轾。

从胜选声势来看，37%选民看好李四川当选，36%看好苏巧慧，27%选民无法预测谁会当选。中立选民中，25%看好李四川胜出，25%觉得苏巧慧当选希望大，50%无法判断谁能胜出。

国民党新北市党部主委黄志雄分析，蓝绿基本盘大致就位，投票率冲高，一向较沉默的国民党支持者投票热度也会拉高。

他预估，今年投票率可望在60%至65%之间，争取民众党支持者、中间选民及20至40岁年轻族群，并催出蓝军既有支持者是取胜关键。在区域布局上，“优势区扩大、劣势区少输”，李四川若能在摇摆区-板桥得票领先就能胜利。

民调显示，36%板桥选民支持李四川，42%支持苏巧慧。

另据台湾《自由时报》星期一引述李四川竞选办公室主任江怡臻称，10月中旬信民协会民调指李四川落后13.1个百分点。如今联合报民调显示，李四川落后三个百分点，谢谢媒体提醒，在对手敲锣打鼓造势下，仍有绝大多数沉默的力量，始终支持用“汗滴”为这座城市打拼的勇气。

她强调，民调是科学工具，并非选战武器，5月以来内部民调显示李四川始终稳定领先，并指出五个月来陪李四川走遍29区，处处可见前市长朱立伦、侯友宜与李四川辛勤努力的政绩，“街头才是最真实的民调现场”，因此呼吁沉默多数化为力量，用实际行动在11月28日（台湾九合一地方选举投票日）决定新北市美好的未来。

联合报新北市长选举民调在11月1日至7日进行，成功访问1114名设籍新北市的成年人，另有261人拒访；在95%信心水准下，抽样误差在正负3%以内。