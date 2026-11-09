美国媒体报道，有多家获批采购美国科技巨企英伟达晶片的中国企业背景可疑，包括空壳公司或与受制裁企业有关联。

《纽约时报》上星期六（11月7日）报道，去年底以来，美国商务部批准了多家背景可疑或与受制裁企业有关联的中国公司获取及组装英伟达H200晶片，当中一家名为New Matrix的企业几乎没有公开运营迹象，地址更为空置办公室，引发外界质疑华府出口管制与国安审查是否失灵。

据报道，特朗普政府今年批准17个月前成立的New Matrix使用英伟达H200晶片组装用于训练AI的电脑。纽时记者到New Matrix北京西北郊工业园的登记地址查访，发现办公室空无一人，园区物业及公司目录均查无此公司。

企业登记资料显示，New Matrix的其中两名主要所有人与2024年被美国列入实体清单的私募基金智路资本及其创始人李滨有关连，两名分析人士认为New Matrix可能是该基金相关公司的“门面”。

智路资本创办人李滨同时是紫光集团董事长，该集团一家子公司2021年因与中国军方合作被列入黑名单。

报道提及的获批采购英伟达晶片企业，包括伺服器组装公司Maginfra，该公司据信为因与中国军方合作而被列入实体清单的浪潮集团（Inspur）的分公司，双方人员及专利有所重叠，也都有政府持股。

纽时记者9月到Maginfra公司地址查访时，发现办公室空无一人，只有几张椅子和空置的桌子。

报道引述熟悉审批程序的知情者和相关文件称，一家名为浙江银盾云科技也获批采购英伟达晶片。这家公司与曾向军方承包商提供服务的云端企业润泽科技有关。

另一家获准采购英伟达晶片的上海嘉唐网络科技有限公司，前身则是中国国企晶片制造商大唐电信，后者为军方供应商。

特朗普去年底批准英伟达向中国出售H200晶片，条件是美国政府获得销售分成，并要求台湾组装的晶片先经美国，由政府收取25%关税。晶片出售前，美国商务部须审核涉事公司的国安风险。

曾任白宫国安会中国事务主任的丽莎．托宾（Liza Tobin）质疑，商务部与英伟达均未有做足尽职调查，确保获批企业符合条件。

美国商务部工业和安全局表示，会仔细审核所有申请的国安风险。英伟达发言人里佐（John Rizzo）说，中国军方依赖美国技术“毫无道理”，并指中国政府严格限制H200进口。