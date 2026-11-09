美国晶片巨头英伟达首席执行长黄仁勋承认有婚外情，并卷入中国大陆间谍疑云。对于此事是否会影响英伟达落脚台北市北投士林科技园区（简称北士科），台北市长蒋万安星期一回应，目前没有相关信息。

综合ETtoday新闻云、中时新闻网、三立新闻网报道，蒋万安星期一（11月9日）上午出席台北府城隍威灵公圣诞曁建庙145周年城隍文化祭、城隍圣诞大三献礼祭典。他被媒体问及黄仁勋事件是否会影响英伟达到北士科投资时说，目前没有相关信息。

另有媒体提问，网络上自称民进党台北市长候选人沈伯洋的支持者讽刺，蒋万安以后不能再将英伟达进驻台北当作政绩，并将黄仁勋卷入风波归咎于蒋万安，询问他是否认为不实言论越来越多。

对此，蒋万安回应称，选举越到最后关头，越来越多不实的言论出现，但会持续一步一脚印，跟所有的市民朋友报告过去几年的施政成绩。

台湾“九合一”地方选举将于11月28日投票，台北市长的选情目前最胶着。蒋万安竞选办公室早前说，过去四年，蒋万安推动台北大巨蛋启用、争取英伟达总部落脚北士科，以及推进捷运建设等施政计划，呼吁支持者以行动支持市政进步和良善的政治环境。

黄仁勋承认曾有婚外情，并向家人及公司员工公开道歉。英伟达董事会则宣布启动独立调查，以厘清黄仁勋是否曾成为外国情报机构的目标，以及美国国家安全和公司机密是否受到影响。

此前有媒体报道称，他与一名被美国情报部门怀疑涉及中国情报活动的商界女子关系密切。不过，有关情报活动的指控尚未获得独立调查证实，英伟达董事会也尚未认定公司机密遭到泄露。