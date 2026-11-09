日本设法避免首相高市早苗本月在中国举行的一场重要领导人会议上，与中国国家主席习近平会面时遭到冷遇。这将是台湾问题引发争议、导致中日关系受挫以来，两人的首次接触。

据彭博社报道，高市早苗出席在深圳举行的亚太经合组织（APEC）领导人会议时，日本官员预计，身为东道主的习近平至少会按照惯例与她握手。

然而，过去一年，中日关系已跌至1972年两国邦交正常化以来的低谷之一，习近平是否会给予高市早苗这样的礼遇，仍存在变数。

高市早苗去年11月7日在国会答辩时称，“台湾有事”可能构成日本可行使集体自卫权的“存立危机事态”，引发中国强烈反弹。北京随后在经济、文化等多个领域对日施压，并以“新型军国主义”批评日本加强防卫能力的动向。中日关系冰封至今，仍未走出低谷。

中国上一次在2014年主办APEC领导人会议时，中日关系同样紧张，习近平仍与时任日本首相安倍晋三握手。不过，与目前的情况不同，当时双方早在数月前就已为缓和关系进行铺垫。

彭博社引述知情者报道，日本官员已向中方寻求保证，希望习近平给予高市早苗与其他国家领导人同等的礼遇。知情者还说，如果APEC领导人会议有任何不寻常的安排，日方将提出抗议。

另据熟悉会议安排的知情者说，高市早苗与习近平在APEC领导人会议期间举行会晤的可能性不大。两人的接触很可能仅限于会议正式议程中的惯例性互动，例如领导人晚宴。届时，习近平预计将与每位领导人见面并互致问候。

美国总统特朗普和俄罗斯总统普京也计划在APEC领导人会议期间，与习近平举行三方会晤。这将是第二次世界大战结束以来，三个拥核大国的领导人首次举行三方会晤。

彭博社报道认为，对高市早苗而言，这增加了她被外界视为遭到华盛顿孤立的风险，而美国是日本唯一的正式盟友。

APEC领导人会议将于11月18日至19日在深圳举行，中美俄领导人是否会借峰会举行三方会谈仍未确定。特朗普和普京此前都公开表示，有意在会议期间与习近平会晤。

在APEC领导人会议召开前几天，高市早苗有机会在菲律宾马尼拉举行的亚细安峰会期间与特朗普碰面，借此向北京传递信息。她曾在9月于纽约举行的联合国会议期间采取类似策略，试图确保日本的利益不会在特朗普与习近平于白宫举行的峰会上，被当作交易筹码。