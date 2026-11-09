中国篮球协会发唁电，向上星期六（11月7日）逝世的中国篮球名宿马清盛的家属致哀。唁电提到，马清盛曾在1952年以中国人民志愿军身份参加抗美援朝战争。

中国篮协星期天（11月8日）在官网发布唁电，中国篮球名人堂成员马清盛于2026年11月7日逝世，享年95岁。

篮协称，协会为痛失一位优秀的篮球工作者深感悲痛，谨向马清盛致以深切哀悼，并向各位亲属表示诚挚慰问。

唁电介绍，马清盛是中国第一批国家级篮球运动健将。1952年，他作为中国人民志愿军入朝参加抗美援朝战争，1955年进入沈阳部队篮球队，1957年进入国家队，1960年进入八一队，1975年成为八一男篮主教练。

在球员时期，马清盛曾获得1955年、1960年至1964年全国篮球联赛冠军；教练员时期获得1981年和1982年全国联赛冠军、1975年和1979年全运会冠军。

1979年，马清盛担任中国男篮主教练，率队夺得第10届亚锦赛冠军，1999年荣膺“新中国篮球运动杰出贡献奖”，2024年进入中国篮球名人堂。

篮协强调，马清盛的逝世是中国篮球事业的重大损失，协会将永远铭记他为中国篮球事业作出的卓越贡献。