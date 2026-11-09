中国官媒《环球时报》否认北京与美国晶片巨头英伟达首席执行官黄仁勋的婚外情有任何关联，指责美国媒体炒作莫须有的中国间谍叙事，并警告称如果任由这种“有罪推定”的逻辑蔓延，对中美两国和全球产业链都会形成拖累。

《环球时报》星期一（11月9日）发布题为《黄仁勋出轨，还能扯上中国？》的快评称，黄仁勋承认婚外情引爆美国舆论。但这一事件之所以让美媒如此兴奋，显然不仅仅只关乎一名美国富商的桃色新闻，而更多来自于数天前《纽约时报》一篇捕风捉影的报道。

文章进一步写道，这篇报道宣称，黄仁勋出轨的对象，是一名“中国情报人员”。

“富商、出轨、中国女间谍，这些元素混杂在一起，让美国媒体为之疯狂，并且纷纷把矛头指向了中国，几乎是把‘黄仁勋承认出轨’直接等同于‘黄仁勋承认被中国渗透’，尽管他根本没有明确其婚外情对象的身份。”

文章指出，仅仅是几张有东方面孔的照片、英伟达此前推动放宽对华贸易限制的行动，在其中加入了所谓“知情人士”的话和媒体的“怀疑”，就足以将事情添油加醋为“中国女间谍渗透美国芯片公司”。

文章称，向来自诩“客观”的美国媒体正是这样生产故事的。

文章也提到，一些分析怀疑，《纽约时报》卡在美国中期选举前后爆料，背后是有人在故意放风。

文章还称，当下中美出现来之不易的缓和势头，双方都有管控分歧、稳定双边关系的诉求，为什么偏偏这个时候，“中国间谍”风声骤起，这背后是否有人在推动议程、搅动对立？

“类似的情况在过去反复发生：每当中美关系开始好转，往往就有人在背后放冷枪。这次的‘巧合’，与过去的许多‘巧合’存在相似之处。”

《环球时报》快评最后写道，全球科技产业链高度交织，如果任由这种“有罪推定”的逻辑蔓延，正常的科技经贸往来将持续会不断被舆论暗箭消耗，对中美两国和全球产业链都会形成拖累。“我们也奉劝一些美国媒体恪守新闻底线，炒作莫须有的‘中国间谍’叙事，只会不断透支它们自身的公信力。”

彭博社报道，黄仁勋已承认与一名女子有婚外情，多篇报道指这名女子涉嫌为中国从事间谍活动。美国众议院共和党议员上星期要求与黄仁勋举行情况说明会，讨论他与黄乐（Alice Huang）之间的往来。

英伟达董事会星期天（11月8日）发表声明称，正组建一个由独立董事组成的委员会，并将与外部法律顾问合作，调查此事。