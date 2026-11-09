韩国政府部门认为，朝鲜劳动党中央书记金成男日前率团访华，是为听取中共二十届五中全会结果并与中方高层沟通，以推动双边关系进一步发展。

韩联社报道，韩国统一部一名负责人星期一（11月9日）在首尔会见记者时，对金成男近期率团访华的行程作出分析。这名负责人说，金成男访华并与中方进行高层交流，反映出朝中正迈向战略关系的高度。韩国政府将关注朝中各领域交流与合作动向。

这名负责人也说，韩国政府研判，金成男此次访华的主要目的是听取中共二十届五中全会结果，并与中方进行高层对话。但韩国政府不排除其他可能，并将密切关注相关动向。

金成男主管劳动党对外关系相关事务，从本月3日至7日对中国进行访问，相继会晤中共中央对外联络部部长刘海星、中央政治局常委兼中央书记处书记蔡奇，以及中共政治局委员、外交部长王毅。

朝鲜最高领导人金正恩则于上月24日“闪电”访问辽宁丹东，并与中国全国政协主席王沪宁会面，仅10日后金成男便率团访华。中朝党际交流近期增加，引发外界关注。