中国政府中东问题特使翟隽星期天（11月8日）访问伊朗时表示，今年是中国和伊朗建交55周年和两国建立全面战略伙伴关系10周年，中国愿以此为契机，推动双方关系取得新进展。

据中国外交部官网消息，翟隽星期天访问伊朗，分别与伊朗最高国家安全委员会副秘书巴盖里、外交部常务副部长拉万奇、外交部部长助理兼波斯湾总司长阿里贝克会面，就中伊关系及当前中东局势进行深入交流。

翟隽称，中伊传统友谊深厚，今年是中国和伊朗建交55周年和两国建立全面战略伙伴关系10周年，中国愿以此为契机，推动双方关系取得新进展。

翟隽说，当前中东地区战事延宕、外溢扩散，中国认为，武力手段不能解决问题，各国主权和安全都应得到尊重，相关各方应当坚持和平选择，以理性务实的精神聚焦政治解决，推动地区早日恢复稳定和发展。

翟隽也说，中国愿秉持中国国家主席习近平提出的致力于中东和平稳定的一系列倡议和主张，支持地区国家发展睦邻友好关系，秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，构建地区安全新构架，推动实现地区长治久安。

此前，中国外长王毅11月2日在北京与巴盖里面时就中东局势说，各方都应本着对人民负责、对历史负责的态度，相向而行，以理性务实的精神聚焦政治解决，而不是再次兵戎相见。

王毅还说，尽管国际局势动荡变幻，但中伊关系始终保持平稳发展，这符合两国人民的根本利益，也符合全球南方国家团结合作的愿望。中国支持伊朗维护自身主权和安全，愿同伊朗一道，推动中伊关系继续发展。