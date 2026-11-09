美国晶片巨头英伟达首席执行长黄仁勋的婚外情对象，被指为中国情报机构工作。中国外交部驳斥相关说法，称所谓中国间谍的论调纯属捕风捉影。

中国外交部发言人郭嘉昆星期一（11月9日）在例行记者会上，回应法新社记者提问时作出上述表态。记者也询问，这起事件是否会影响中美元首下周在深圳举行的亚太经合组织（APEC）会议期间的会晤。

对此，郭嘉昆说：“我们此前已就此作出回应，所谓中国间谍的论调纯属捕风捉影，污蔑抹黑。”

有记者追问，这是否意味着中国外交部否认该女子为中国情报机构工作的报道？

郭嘉昆重申：“所谓中国间谍的论调纯属捕风捉影，污蔑抹黑。”

黄仁勋星期天（11月8日）承认曾有婚外情，英伟达董事会宣布启动独立调查，以厘清黄仁勋是否曾成为外国情报机构的目标，以及美国国家安全和公司机密是否受到影响。

此前有媒体报道称，他与一名被美国情报部门怀疑涉及中国情报活动的商界女子关系密切。不过，有关情报活动的指控尚未获得独立调查证实，英伟达董事会也尚未认定公司机密遭到泄露。