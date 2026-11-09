特朗普政府持续敦促中国履行购买美国农产品承诺之际，大豆期货涨幅为逾两周最大。

据彭博社报道，芝加哥期货交易所交投最活跃的大豆合约星期一（11月9日）一度上涨0.7%，为10月23日以来最大涨幅。此前，由于供应充裕且对美国出口需求的担忧加剧，大豆价格上周曾跌破每蒲式耳12美元（15新元）。

美国财长贝森特和贸易代表格里尔上星期五（11月6日）与中国国务院副总理何立峰通话，敦促北京“全面、立即”履行2025年两国元首釜山会晤时所作出的贸易承诺。

中国此前同意在三年内每年购买2500万吨美国大豆。白宫5月时表示，中国将每年增加采购170亿美元的美国农产品，持续至2028年。

Futures International LLC大宗商品销售总监乔·戴维斯（Joe Davis）说，中美经贸高官上周视频通话或给北京施压，中国预计将在美国总统特朗普和中国国家主席习近平11月中深圳会晤前增加采购美国大豆。

戴维斯说：“采购依然取决于关税的削减，因此存在看跌风险。市场虽因此保持乐观，但并未释放明确的增量需求。”