中国官媒星期一（11月9日）公开代号“玄龙”的解放军空军“攻击-11”隐身无人机近距离影像，包括机翼、机身表面及起落架等细节。

央视军事星期一发布长26秒的视频展示攻击-11多方位细节，包括其静态外观、驶出机库、起飞及空中飞行等画面。

中国军方去年11月公布攻击-11入列的消息，并发布宣传片展示这款无人机与歼-20等战机编队飞行。

攻击-11是中国自主研发的无尾飞翼布局无人机。据介绍，其进气道在机背上方，尾部采用扁平化工艺，所有武器都装载于机腹的内置弹舱中，且弹舱可以容纳多种对面打击弹药。

报道称，攻击-11隐身性能好，续航时间长，攻击精度高，可遂行空中打击、压制防空等作战任务。

公开资料显示，攻击-11由中国航空工业集团旗下的沈阳飞机设计研究所设计，江西洪都航空工业集团生产，翼展14米，载弹量为两吨，飞行速度0.9马赫，续航时间超过六小时，作战半径可达2000公里，最高飞行高度1万2000千米（即公里）。