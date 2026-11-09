中国官方宣布，中国将从星期二（11月10日）起，继续暂停针对美国实体实施的不可靠实体清单与出口管制措施，为期两个月。

中国商务部发言人星期一（11月9日）在官网答记者问时说，根据《中国反外国制裁法》《不可靠实体清单规定》及出口管制相关法律法规有关规定，官方2025年4月4日公告，将11家美国实体列入不可靠实体清单，采取相应措施，同时也将16家美国实体列入出口管制管控名单，禁止向其出口两用物项。

发言人介绍，为落实中美第八轮经贸磋商共识，中方决定自2026年11月10日起，继续暂停2025年4月4日不可靠实体清单和出口管制管控名单等相关措施两个月。

发言人指出，根据《不可靠实体清单规定》相关规定，中国国内企业可申请与上述实体进行交易，不可靠实体清单工作机制将依法进行审核，对符合条件的申请予以批准。

发言人并称，出口经营者如需向上述实体出口两用物项，应当根据《中两用物项出口管制条例》相关规定向商务部提出申请，商务部将依法依规进行审查，符合规定的将准予许可。

针对美国特朗普政府去年4月2日发布的对等关税，中国官方去年4月4日宣布一系列反制措施，包括将斯凯迪奥公司等11家美国实体，列入不可靠实体清单；将高点航空技术公司等16家美国实体，列入出口管制管控名单等。

中美经贸中方牵头人、中国副总理何立峰与美方牵头人、美国财政部长贝森特和贸易代表格里尔于新加坡时间上星期五（11月6日）晚举行视频通话。

美国敦促中国履行稀土供应和农产品采购承诺，中国则就近期美国对华经贸限制措施表达“严正关切”。

据中国财政部网站星期一发布的消息，中国将从星期二下午起，继续暂停实施24%的对美加征关税税率，为期两个月，同时保留10%的加征关税税率。

中国交通运输部星期一也宣布，将继续暂停对美国船舶收取特别港务费，直至明年1月10日。