（北京综合讯）中国人口结构跨过一道分水岭，去年65岁及以上老人的数量，首次反超14岁及以下孩子的数量，“养老”负担首次超过“养小”。

据《财经》杂志报道，《中国统计年鉴2026》数据显示，去年中国65岁及以上人口约2亿2400万人，占总人口的15.9%；14岁及以下的人口约2亿1200万人，占15.1%。

这意味着每100个劳动年龄人口，须抚养约23名老年人和22名孩子。老年抚养比超过少儿抚养比，为1982年有可比数据以来的首次。

按地区看，老年抚养比最高的是辽宁（33.72%），其次是上海（29.81%），最低的是西藏（9.14%）；少儿抚养比的地区排名则大致相反。

从长期趋势看，1982年少儿抚养比为54.6%，远高于老年抚养比的8.0%。此后两者走势逆转，2016年老年抚养比升至15%，2021年突破20%，直至去年完成反超。

不过，抚养比衡量的是人口年龄结构所决定的潜在抚养关系，而非实际供养关系。

首都经济贸易大学劳动经济学院教授姜全保分析，老年抚养比反超少儿抚养比，是少子化、老龄化与劳动年龄人口下降相互叠加的结果。

BBC中文网则引述分析指出，快速城镇化，以及曾实施多年且备受争议的独生子女政策等因素，也推动这一人口结构转变。尽管中国近年已放宽生育限制，但仍难以鼓励夫妻多生育，生育率持续下滑并跌至历史低点。

报道称，老年人反超少儿人口这一转变，可能加重养老金和医疗等公共支出的压力，并制约经济增长及民众消费能力。

当下，中国民间对社会保险缴费负担和养老保障的担忧持续升温，“养老金要崩盘”“年轻人养不起老人”等说法引发舆论争议。官媒《人民日报》10月底发文批评这类言论制造焦虑、挑动对立。

姜全保强调，老年抚养比是年龄结构指标，不是直接的“经济负担指标”，劳动年龄人口中有在校学生和未就业者，老人中也有人继续就业、拥有积蓄，或通过照顾孙辈支持子女工作，家庭内部的代际支持具有双向性。

他分析，受教育程度较高的年轻一代正接替退出劳动力市场的老一代，为从“人口数量红利”转向“人力资本红利”创造条件。教育和技能水平提升，加上人工智能、机器人等技术的应用，则可缓冲劳动力数量减少的影响。