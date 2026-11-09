中东冲突推高能源成本，带动10月中国工业生产者出厂价格指数（PPI）创近四年半以来最快增速。家庭需求疲软，则使得同期居民消费价格指数（CPI）涨幅回落。

受访学者认为，10月通胀数据显示中国供需仍不平衡，需求端没有得到明显改善。

中国国家统计局星期一（11月9日）发布数据显示，10月PPI同比上涨5.7%，高于9月份5.0%的涨幅，也高于路透社和彭博社调查预测的5.3%。

国家统计局城市司首席统计师董莉娟解读，煤炭开采和洗选业、石油和天然气开采，以及计算机通信和其他电子设备制造业等九个行业，合计拉动PPI同比上涨约6.14个百分点。

另一方面，10月CPI同比上涨0.7%，涨幅较9月回落0.2个百分点；食品价格同比降幅从上月的1.7%扩大至2.9%，成为影响CPI涨幅的主要因素。

其中，鲜菜、肉类、蛋类以及鲜果价格合计影响CPI同比下降约0.54个百分点。消费品、黄金首饰以及服务在内的其他类别价格涨幅也均有所放缓。

剔除波动较大的食品和能源价格，核心CPI同比涨幅从9月份的1.0%降至10月的0.8%，与今年低点持平。

新加坡国立大学东亚研究所高级研究员陈波向《联合早报》分析，10月数据反映中国国内供需仍不平衡，消费品价格虽有上升，但幅度较预期要小，“消费需求没有得到明显改善”。

经济学人智库高级经济学家徐天辰受访时说，中东局势再度紧张引发全球油价上涨，是上个月PPI上涨的主要驱动因素，但食品价格回落对冲了能源通胀。

尽管国际能源紧张和全球人工智能（AI）热潮推高石油及金属等大宗商品价格，导致整体出厂价格飙升。但由于家庭需求疲弱限制了消费支出，上游价格压力尚未完全传导到消费端。

花旗集团经济师警告称，中国短期内存在“恶性通胀”风险，即由大宗商品成本驱动的价格上涨。

花旗报告指出，尽管围绕油价和中东局势的不确定性升高，但短期内PPI仍面临上行风险，CPI则面对下行风险。“能源价格仍取决于全球市场行情，如果油价回归常态，通缩风险可能卷土重来。”

中国国家发展改革委主任郑栅洁上个月在一场民营企业座谈会上表示，要正视“外部冲击，供强需弱”等现实难题。

陈波说，中国自身能源供给的韧性非常有潜力，但能源危机造成的价格上涨，还是会波及到生产者。随着时间进入冬季，能源价格或将维持相对高位，“企业成本方面的压力可能还是存在”。

徐天辰则认为，明年PPI回落的可能性偏高。他说：“一方面是油价易降难升，另一方面是（中国）国内需求比较温和，对通胀的推力有限。”